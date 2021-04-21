Псковичам напомнили, что за участие в незаконных митингах можно получить штраф или отправиться на обязательные работы

За участие в незаконном митинге можно получить штраф или обязательные работы

Администрация Псковской области напоминает жителям, что в Пскове и области сегодня не запланировано проведение публичных мероприятий, согласованных администрацией Псковской области или органами местного самоуправления.

В связи с чем руководство региона предупреждает о том, что за нарушение части 5 статьи 20.2 КоАП РФ предусмотрен административный штраф в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов.

Указом губернатора Псковской области от 15.03.2020 № 30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» также установлен запрет на посещение гражданами публичных мероприятий, не разрешенных к проведению названным Указом.