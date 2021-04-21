Ведущие "Золотой маски" Дарья Мороз и Сергей Епишев

В Псковский драмтеатр прибыла «Золотая маска», полученная за спектакль «Ревизор», сообщается в instagram-аккаунте театра. Напомним, Актриса Псковского драматического театра Дарья Чураева стала лауреатом премии «Золотая маска». Победу ей принесла роль Марьи Антоновны в спектакле «Ревизор» в постановке Петра Шерешевского.

«Ура, «Золотая маска» теперь встречает зрителей в фойе театра! Спешим поделиться: маска заняла свое почетное место и отныне будет радовать и вас, и нас. С нетерпением ждем, когда наша Дарья Чураева доберется до своей награды и до нас», - пишут актеры.

Коллектив театра еще раз поздравил Дарью и всю команду спектакля «Ревизор».