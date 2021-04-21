В мае можно не стараться: дата приема бланков «Губернаторского дневника» изменилась

.

Сбор заявок акции «Губернаторский дневник» переносится на месяц. Теперь готовые бланки мы будем принимать с 1 по 15 мая 2021 года. Данное решение было принято в связи с тем, что в конце учебного года стартуют решающие итоговые экзамены: ЕГЭ и ОГЭ. Все внимание школьников будет направлено на подготовку к заключительным испытаниям. Поэтому приём бланков переносится на более ранний срок.

Теперь в бланке в графе «Весна» не будут учитываться пятёрки за май. Участникам нужно подсчитать с классным руководителем оценки за все остальные месяцы учебного года, заверить их у директора и отправить бланк в редакцию «Комсомольской правды – Псков» по электронной почте по адресу info@pskovkp.ru. В теме письма ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите «Губернаторский дневник_фамилия участника». Только так ваше письмо не сможет потеряться и попадет именно к нам.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ:

– Подробнее об акции «Губернаторский дневник» и заполнении бланков

– О том, как заполнить новый бланк акции, если у вас не триместры, а четверти

– Какие рекомендации дала директор Псковской инженерно-лингвистической гимназии Татьяна Светенко для школьников, сдающих ЕГЭ в 2021 году.

– Даты проведения Единого государственного экзамена еще в начале февраля озвучил Рособрнадзор.

– Уже 18 мая начнутся первые контрольные вместо традиционных ОГЭ.