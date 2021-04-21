Из-за сноса аварийных деревьев в Пскове перекроют участок улицы Труда

В субботу часть улиц в Пскове перекроют

В субботу, 24 апреля, в Пскове перекроют движение транспорта по улице Труда, сообщает пресс-служба администрации города. Причина - проведение работ по сносу аварийных деревьев. Таким образом, в субботу с 9:00 до 16:00 будут закрыты для движения автотранспорта участок улицы Труда от улицы Первомайской до улицы Школьной. В качестве объездов определены улица О.Кошевого, улица Герцена

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть данную информацию при планировании Ваших поездок. При движении просим обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков», - говорится в сообщении.