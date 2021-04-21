Гостья из будущего: студентка ПсковГУ принимает участие в финале профессионального учительского конкурса

Победители конкурса поедут стажироваться в Артек

Не только в кино, благодаря волшебным инновациям, появляются гостьи из будущего, но и в реальности. Прямое тому доказательство – студентка первого курса магистратуры ПсковГУ Елизавета Баринова. Она принимает участие в финале профессионального конкурса «Учитель будущего. Студенты», входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей».

Об этом сообщило Псковское агентство информации, со ссылкой на АНО «Россия – страна возможностей». Финал проходит в парке науки и искусства «Сириус». В общей сложности в интеллектуальных состязаниях принимают участие 152 студента из 47 регионов России. Конкурсные испытания будут проходить в течение четырёх дней и закончатся 23 апреля.

На итоговом отборе конкурса участникам предложат выполнить задания, разделенные на несколько тематических блоков. По результатам выполненных заданий будет сформирован индивидуальный рейтинг каждого участника. Финалисты получат возможность пройти образовательные стажировки во всероссийских детских центрах «Артек», «Океан», «Орленок», «Смена», а также стать кураторами в образовательном центре «Сириус».

Кроме этого, будет сформировано сообщество из числа победителей, полуфиналистов и финалистов конкурса. Члены сообщества получат возможность поработать с наставниками из числа победителей и экспертов конкурса «Учитель будущего», а также смогут принять участие в образовательных мероприятиях на базе Мастерской управления «Сенеж» – образовательного центра АНО «Россия – страна возможностей».