Главный Дед Мороз страны пообещал привезти в Порхов свой собственный театр

Порховчане теперь точно знают рост и возраст Деда Мороза

На Круглом столе, который прошел сегодня, Дед Мороз предложил наладить тесное сотрудничество между Порховым и Великим Устюгом, рассказали «Комсомолке» в редакции газеты «Порховский вестник». Начать «дружить домами» главный волшебник страны предложил с культурного обмена . И пообещал привезти в Порхов свой «Театр Деда Мороза» с выступлениями.

Кроме этого Дед Мороз отвечал на вопросы порховичей. В частности, его спрашивали о дате рождения, росте и возрасте. Плетёный Ганзейский кораблик был передан ему в подарок, как первый экспонат в музей Ганзы, который Дед Мороз планирует открыть в Великом Устюге по примеру Порхова.