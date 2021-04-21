По маршруту Ивана Грозного в Псков караваном заехали путешественники с домом на колесах

После Пскова можно отправляться и по маршруту Остапа Бендера

Не только Остап Бендер «нарушил автомобильной сиреной патриархальную тишину города», ударив автопробегом по бездорожью. Лидеры автопробега современного, караванеры Александр Рейхрудель и Дмитрий Дрозд рассказали, как живут и путешествуют по России.

Караванинг – это дом на колёсах, в данном случае - «Газель-Некст». Команда «Марбахвояж» представляет историю царского пути, по маршруту которого ездили ещё со времен Ивана Грозного.

«Псковская и Новгородская области – это активный туризм. В нашем случае – это маршрут свадебного путешествия Марии Федоровны, будущей императрицы, с Павлом I, графом Северным», – поделился с журналистами ПАИ Александр Рейхрудель.

Несмотря на то, что автотуристы ночуют и едят в автомобиле, по словам Дмитрия Дрозда, у них «классические континентальные завтраки, различные виды обедов и ужинов в рамках комфорта».

О том, почему они путешествуют, караванеры поделились в эфире проекта ПАИ-live.