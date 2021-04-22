На прививку от коронавируса в пункт вакцинации в торговом зале «Империал» пришли сразу сорок псковичей

Ежедневно пункт вакцинации принимает около 100 человек

Девиз «На прививку становись!», так популярный в советское время, не менее актуален и во время первой серьезной эпидемии 21 столетия. Но, как оказалось, лучше всего его помнит старшее поколение.

Потому что именно из пожилых людей, в основном, образовалась очередь на прививку в пункте вакцинации в торговом центре «Империал». Об этом сообщает Псковское агентство информации.

В очереди наблюдалось порядка сорока человек. Как отметили в пункте прививки, половина из собравшихся пришли на первую прививку и примерно столько же пришли на второй компонент прививки. Ежедневно пункт вакцинации принимает около 100 человек, готов же принимать до 150 человек.

Также в Пскове действует пункт вакцинации в ТЦ «Акваполис».