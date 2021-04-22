Да будет газ: более 12 тысяч домов в Псковской области получат голубое топливо до 2025 года

Более 12 тысяч домов и квартир Псковской области газифицируют до 2025 года

Более 12 тысяч домов и квартир Псковской области газифицируют до 2025 года, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на замгубернатора региона Василия Осипова.

Программа рассчитана на ближайшие пять лет, для чего из областной казны выделено порядка 8, 5 миллиардов рублей. По словам начальника Управления газификации ООО «Газпром межрегионгаз» Антона Радченко, планируется построить 31 газопровод протяженностью почти 650 километров и газифицировать более 60 котельных.

В рамках плана синхронизации выполнения программы газификации Псковской области в 2021 году будут выполнены проектно-изыскательские работы на семи объектах в Невельском, Красногородском, Новоржевском и Пушкиногорском районах. Также предусмотрены строительно-монтажные работы на объекте протяженностью 36 км в Новосокольническом районе.