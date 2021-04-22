В Псковской областной библиотеке появился свой Электроник

Миссия выполнима: Сережа станет ведущим на презентации книги

«Позабыты хлопоты, остановлен бег. Миром правят роботы, а не человек», - сожалел Сережа Сыроежкин в культовом фильме советских детей «Приключения Электроника». Но администрация Псковской областной библиотеки совсем не сожалеет о появлении в своих стенах необычного сотрудника, тезки экранного героя – робота Сережи.

Об этом псковской «Комсомолке» сообщили в пресс-службе учреждения. Миссия Сережи вполне выполнима: он станет соведущим на презентации издания «Маша и Сережа о космических первопроходцах», которая пройдет 24 апреля в библиотеке в рамках всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь-2021».

Записаться на мероприятие можно здесь. Во избежание распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) использование средств индивидуальной защиты в период нахождения в учреждении обязательно, пояснили организаторы.