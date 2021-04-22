Псковские велосипедисты привезли домой «золото» и «серебро» со всероссийских соревнований в Сочи

Псковичи получили призовые места на всероссийских соревнованиях

В Сочи прошел первый этап всероссийских соревнований по велосипедному спорту (шоссе). В нем приняли участие псковские спортсмены и привезли домой «золото» и «серебро» велогонки. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Центре спортивной подготовки региона.

Открыла 66-ю Сочинскую многодневную велогонку гонка с раздельного старта на короткую дистанцию пять километров в гору Ахун. Сергей Фирсанов является мастером спорта России международного класса, ему удалось завоевать на соревнованиях первое место. Мастер спорта России Константин Некрасов привез серебро с сочинских соревнований.