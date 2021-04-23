Заявки псковичей продолжают поступать на конкурс «Отдых мечты с Комсомолкой»

.

Псковичи продолжают присылать заявки на конкурс «Отдых мечты с Комсомолкой», чтобы принять участие в голосование за лучшие кадры в надежде выиграть один из 3-х сертификатов на 10, 5 или 1 тысячу рублей.

Благодаря сертификатам, можно забронировать домик на берегу бескрайнего Чудского озера, посетить русскую баню, пострелять из лука и арбалета, отправиться на живописую рыбалку, пейнтбол или заказать фирменную продукцию спонсора конкурса базы отдыха «Тридевятое царство».

Осталось совсем немного времени, успей отыскать лучшее фото с отдыха у себя в фотоальбомах и прислать их нам для участия в народном голосовании. Лучшие кадры также выберут и три профессиональных фотографа Медиацентра 60.

Если тебе, как и нам, совсем не удалось отдохнуть в пандемию, поделись, как скрашивал серые будни, находясь дома!