На майских праздниках в Пскове пройдут сразу две ярмарки

С 30 апреля до 2 мая в Детском парке состоится традиционная Пасхальная ярмарка

Сразу две ярмарки смогут посетить псковичи на предстоящих праздничных майских уикэндах, сообщили «Комсомолке» в в пресс-службе городской администрации.

С 30 апреля до 2 мая в Детском парке состоится традиционная Пасхальная ярмарка. С 3 до 10 мая здесь же пройдет ярмарка, посвященная Дню Победу. Как всегда, здесь можно будет приобрести изделия мастеров народных промыслов и ремесленников, купить продукты, пообщаться и получить массу положительных эмоций.

Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по адресу: Псков, Октябрьский проспект, 14 (вход с улицы Пушкина), режим работы 9:00–18:00 в рабочие дни, или по электронной почте 722219@mail.ru.

Заявки принимаются до 30 апреля. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (8112) 61-61-91.