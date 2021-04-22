Житель Днова лишился 10 000 рублей при покупке металлоискателя через интернет

Не все интернет-продавцы являются таковыми на самом деле

Металлоискатель используют при поиске кладов, в том числе. Тогда как жителю Днова не повезло, у него получилось все с точностью до наоборот. 53-летний мужчина решил приобрести парочку металлоискателей через интернет-сайт, но лишился при этом своих кровных. Об этом псковской «Комсомолке» рассказали в УМВД России по Псковской области.

Дновец нашел соответствующее объявление в сети, пообщался с продавцом и потом перевел на указанный номер карты 10 000 рублей. Однако ни прибора, ни денег, ни, собственно, продавца, он так не увидел. Последний растворился на просторах Интернета, перестав отвечать на звонки. Вместе с ним исчезло и объявление о продаже металлоискателей.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. В настоящее время в ходе проводимой проверки сотрудники отделения полиции по Дновскому району выясняют все обстоятельства произошедшего.