Еще 69 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Псковской области

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За прошедшие сутки 69 человек заразились коронавирусной инфекцией в Псковской области, сообщил Губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Общее количество заболевших Covid-19 составило 35 тысяч 831 человек. Число полностью выздоровевших от коронавируса, согласно официальной статистике, за сутки увеличилось на 153 человека и достигло 25 тысяч 618 человек.

С начала пандемии на новую коронавирусную инфекцию было обследовано свыше 340 тысяч человек. За прошедшие сутки проведено 1410 исследований.

Как сообщил Михаил Ведерников, на сегодняшний день первую прививку от Covid-19 сделали более 41 тысячи жителей Псковской области. Из них 26 тысяч полностью завершили вакцинацию.