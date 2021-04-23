Псковичей просят сообщать о посиделках бомжей на теплотрассах

Мусор был самым разнообразным, начиная от пластика, предметов интерьера и заканчивая бутылками

Местные бомжи облюбовали теплотрассы для распития алкоголя. После этого под трубами остаётся куча мусора, пишет в Instagram Теплосети.

«Буквально несколько недель назад наши сотрудники проводили грандиозный субботник рядом с трассой у дома №71 б по улице Николая Васильева. Это не преувеличение – это констатация факта. Был вывезен почти целый «Камаз» мусора. Мусор был самым разнообразным, начиная от пластика, предметов интерьера и заканчивая бутылками, банками и всем прочим, и всё это с небольшого пятачка земли», - отмечается в посте.

Когда сотрудники теплосетей стали разбираться, откуда «растут ноги» у бардака, оказалось, что в этом месте собираются бомжи и асоциальные элементы. По словам сотрудников предприятия, «всё это является недопустимым, так как сети являются местом повышенной опасности, в них находится теплоноситель, который подаётся под очень высокой температурой».

«Эти граждане не просто распивают на нём спиртные напитки, но и вымещают свою агрессию, приводя изоляцию в плачевное состояние. Всё это наносит материальный урон предприятию. Мало того, что мы должны убирать за ними этот бардак, так ещё и восстанавливать изоляцию на сетях. Не будьте равнодушными. Давайте не на словах, а на деле сделаем наш город чище», - обратились к псковичам специалисты.