Псковские зоозащитники ищут теплый дом и добрых хозяев для Тэсс

Тэсс очень нужен дом и любящие хозяева

Зоозащитная организация «Шанс» пристраивает очаровательную собаку «дворовой» породы. История маленькой Тэсс похожа на тысячи других историй про брошенных питомцев. Ее попросту выгнали из дома , когда «хозяевам» не стало хватать денег на водку.

«Собаку мы забрали с улицы Красноармейской, где ее оставили возле подъезда люди, которым она была совсем не нужна. Девочка очень ласковая, общительная, выше колена взрослого человека не вырастет. Отличная охранница. Ест все, что дадут, он очень любит колбаску. Отлично ходит на поводке. Приходите знакомиться», - поделилась с «Комсомолкой» куратор Тэсс, Александра Белкина.

Подробности о Тесс можно узнать по телефону: 61-03-03 (8-921-211-03-03).