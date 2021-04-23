Стало известно расписание богослужений Свято-Троицкого собора Пскова на Вербное воскресенье

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На этой неделе у православных подходит к концу шестая Седмица Великого поста. Окончанием станет Вербное воскресенье, 25 апреля. О богослужениях Свято-Троицкого собора Пскова на Вербное воскресенье «Комсомольской правде в Пскове» рассказали в пресс-службе Троицкого собора.

25 апреля (воскресенье). Неделя 6-я ваий (Цветоносная, Вербное воскресенье)

Вход Господень в Иерусалим

6-30 - Исповедь, иер. Александр Сергеенко

7-00 – Ранняя литургия, диак. Кирилл Быков

9-30 – Исповедь, иер. Артемий Лутченко

10-00 Поздняя литургия, иер. Александр Сергеенко

18-00 Утреня. Первый час