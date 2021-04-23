Детская площадка в Порхове пострадала от рук вандалов

В Порхове вандалы лишили возможности детей играть на площадке

Сложно представить, чем руководствуются взрослые люди, когда уничтожают то, что предназначено для детей. В Порхове ЧП: вандалы разгромили детскую площадку у дома №5 на улице Мебельной, сообщили в редакции газеты «Порховский вестник».

Сегодня утром директор управляющей компании «Порховдомсервис» Юрий Алексеев обнаружил разбитые булыжником бетонную урну и элементы конструкции в виде бабочек. Кроме того, вандалы разгромили столб и поручни на ходовом мостике.

Урну и бабочек уже убрали, ходовой мостик придётся демонтировать. Аналогичная поломка обнаружена в парке культуры и отдыха и тоже на детской территории для игр. Есть предположение, что акт вандализма совершили одни и те же люди.