По указу президента псковичи отдохнут с 1 по 11 мая

.

Президент России Владимир Путин официально объявил непрерывные майские выходные с 1 по 11 мая. Об этом сообщил во время онлайн-конференции с вице-премьером Татьяной Голиковой и главой Роспотребнадзора Анной Поповой, пишет ТАСС.

Указ Владимир Путин обещал подписать в течении дня. Президент согласился с предложением главы Роспотребнадзора Анной Поповой увеличить выходные дни в мае из-за эпидемиологической обстановки.

«Такое решение позволит сделать эпидемиологический прогноз более стабильным», — заключила Анна Попова.

Таким образом, по словам главы Роспотребнадзора, в России удастся избежать толп в общественном транспорте во время отправления граждан отдыхать за город и возвращения обратно.

«Анна Юрьевна, я сам неоднократно говорил. На федеральном уровне и региональном, будут призывать прислушиваться к специалистам. И если вы считаете это необходимо, мы сделаем. Указ подпишу», - подытожил Владимир Путин.