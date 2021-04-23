В субботу в Пскове и области ненастно, продолжат идти дождь и мокрый снег

В субботу лучше одеться потеплее и не забыть зонтик

24 апреля выпадает на родительскую субботу, когда православные традиционно ездят на кладбище, посещают храм и поминают ушедших предков.

Однако погода псковичей завтра особо не побалует, поэтому лучше одеться потеплее. Синоптики обещают облачность с прояснениями, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Ветер З направлений 6-11 м/сек. Температура по области: ночью -1…+4 гр.С, днем +5…+10 гр.С. Атмосферное давление низкое.