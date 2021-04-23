Объясняем, когда псковичам выходить на работу после майских беспрерывных выходных

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О графике праздников в мае уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Таким образом, беспрерывные выходные, о которых заявил президент, начнутся с 1 мая. Как мы сообщали ранее, 10 мая, в понедельник, был объявлен выходной. Сейчас же ситуация не меняется, кроме того, что с 1 числа выходные прерываться не будут.

Во вторник, 11 мая, во вторник псковича уже придется выйти на работу. Кстати, перед длинными выходными в мае предстоит один сокращенный день в апреле.

Ранее Владимир Путин объявил беспрерывные выходные, указ о которых он еще не подписал.