10 известных российских блогеров приедут в Псков этим летом

В рамках поездки блогеры посетят интересные уголки Псковской области

Десять российских блогеров с количеством подписчиков более 10 тысяч человек приедут в Псков. Гости отправятся в путешествие по региону в рамках проекта «Блог-туры «Путешествуем по России», сообщается на сайте организаторов мероприятия.

Путешествие пройдёт с 19 до 23 июля. В Псковской области блоггеры проведут встречи с известными людьми региона, представителями бизнес-сообщества и ветеранами. Итогом станет создание нового пятидневного туристического маршрута. В него войдут наиболее известные достопримечательности региона и уникальные места, о которых мало знают за пределами Псковской области.

В настоящий момент на портале мероприятия идёт регистрация участников. Она завершится 23 мая. Принять участие в проекте могут блогеры, журналисты, фотографы, видеографы, общественные деятели, PR и SMM-специалисты в возрасте от 18 до 35 лет.