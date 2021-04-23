Завтра с утра в Пскове изменится маршрут автобусов, следующих по улице Труда

Ограничения продлятся до 16-00

Завтра с 9:00 утра автобусы городских и пригородных маршрутов, следующие по улице Труда, при движении от остановки «12-я школа» к центру города будут следовать до перекрестка с улицей Первомайской. Об этом псковской «Комсомолке» рассказали в пресс-службе администрации города.

Далее до улицы Олега Кошевого, налево по улице Леона Поземского до улицы Труда и далее по маршруту. В обратном направлении объезд будет происходить по аналогичной схеме. Ограничения продлятся до 16:00. Причина – проведение работ по сносу аварийных деревьев.

Временные остановки - на улице Леона Поземского у перекрестка с улицей Олега Кошевого. В указанное время остановка автобуса на остановочном пункте «ул. Волкова» не осуществляется.