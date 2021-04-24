78 человек заболели коронавирусом в Псковской области

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За последние сутки тест на коронавирус подтвердился ещё у 78 человек. Всего с начала пандемии 35 909 человек находились под наблюдением у специалистов из-за COVID-19, сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор Псковской области.

За последние сутки вылечились от новой короновирусной инфекции 171 человек. За все время 25 789 пациентов справились с болезнью.

По подсчетам специалистов ковид центра региона, уже 342 155 человека сделали тест на коронавирус. Порядка двух тысяч - за последние сутки.