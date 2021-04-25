Псковские школы начали зачисление в первоклашки младших сестёр и братьев своих учеников

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Школы обратились к псковичам, которые планируют отдать детей в первые классы. С просьбой поторопиться с оформлением документов написала группа Псковского педагогического комплекса в «Вконтакте».

«Обращаемся к родителям (законным представителям) обучающихся в школах города Пскова. Если у вас есть младший ребёнок, который с 1 сентября должен пойти в 1 класс, просим срочно обратиться в школу, которую посещает старший брат или сестра», - сообщили в посте.

Прием заявлений для зачисления детей не проживающих на закреплённой территории в школы в 2021 году начнется 6 июля и продлится до момента заполнения всех свободных мест. Окончание приёма заявок ожидается не позднее 5-го сентября.

С 1 апреля уже идёт прием заявок для проживающих на закреплённой территории детей и тех, кто имеет право на первоочередной и преимущественный прием.