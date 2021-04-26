Четыре псковских школьника стали победителями Всероссийского форума «Шаг в будущее»

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Подошли к концу выступления участников Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее» и были объявлены имена победителей. Об этом сообщили в социальных Комитета по образованию Псковской области.

Победителями форума, получившими диплом I степени, стали четыре учащихся Псковской области.

Особенно выделился Невель, подаривший нам троих победителей: Воронкова Анастасия (9 класс); Емельянов Глеб (4 класс), Шлапакова Виктория (11 класс). Победительницей от города Пскова стала Стельмашёнок Кристина (7 класс).

Псковичи также получили дипломы II и III степени. Обладателями диплома II степени стали: Александрова Варвара (8 класс, Псковский район), Виноградов Семён (7 класс, пос. Пушкинские Горы); Равчеева Варвара (9 класс, г. Псков).

Дипломы III степени получили: Белокопытов Максим (8 класс, г. Псков); Кальченко Дарья (8 класс, г. Псков); Криценкова Светлана (11 класс, г. Псков); Максимов Андрей (9 класс, г. Псков); Перфильева Арина (11 класс, г. Псков); Прокофьева Татьяна (11 класс, пос. Локня).