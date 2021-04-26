В Псковской области стартовало голосование за объекты благоустройства

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Сегодня, 26 апреля, в Псковской области стартовало онлайн-голосование за объекты, которые в первую очередь нуждаются в благоустройстве. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

У псковичей будет порядка пяти недель, чтобы отдать свой голос за представленные территории или дизайн-проекты по благоустройству. Сделать это можно на платформе 60.gorodsreda.ru и на сайте «Госуслуги». Отдать свой голос может каждый пскович, старше 14 лет.

На данный момент на голосование представлено 96 объектов. Проекты, которые по итогу наберут самое большое количество голосов, будут поставлены в план реконструкции на 2022 год.

«Никто, кроме самих горожан, не знает лучше, что должно находиться рядом с их домом, какие объекты должны быть в парке, как лучше сделать набережную. Поэтому платформа выведет городскую среду в России на качественно новый уровень», – прокомментировал старт голосования заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.

По вопросам электронного рейтингового голосования за объекты благоустройства можно обратиться по единому бесплатному номеру телефона Минстроя: 8 (800) 600-20-13.