Псков вошел в ТОП-10 автобусных направлений на майские праздники

Автобусное направление Санкт-Петербург – Псков вошло в топ-10 самых востребованных направлений в период майских праздников с 1 по 10 мая. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе Туту.ру

Согласно рейтингу, составленному аналитическим центром сервиса поездок и путешествий Туту.ру, автобусный маршрут Санкт-Петербург – Псков попал в семь из десяти внутренних направлений, цена билета на которые составляет до 1000 рублей в одну сторону.

Кроме Пскова, в топ-10 популярных направлений на майские праздники вошли такие города как Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Великий Новгород, Переславль-Залесский, Скопин, Рязань и Киржач.

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