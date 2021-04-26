Псковский режиссёр одержал победу на международном кинофестивале в Швейцарии

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Победителем конкурса среднеметражных фильмов фестиваля Visions du Réel стала работа псковского режиссёра Никиты Ефимова «Начальник отряда» (англ. «Strict regime»). Об этом на своем сайте сообщает «Псковская правда».

В программе фестиваля было заявлено 142 из 58 стран. Никита Ефимов стал победителем в номинации «Лучший фильм средней продолжительности Международного конкурса».

Псковский режиссёр на своей странице в Facebook рассказывает, что его фильм является дипломной работой. «Начальник отряда» был снят в Школе документального кино Марины Разбежкиной.

В своей работе Никита Ефимов рассказывает о российском следственном изоляторе строгого режима, снимая его изнутри. «Начальник пенитенциарного отдела предлагает самому инсценировать моменты тюремной жизни, чтобы контролировать имидж. Благодаря этому устройству создается потрясающая документальная комедия, рассказывающая историю за кулисами учреждения», – рассказывается в описании на сайте фестиваля.