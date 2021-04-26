Майские праздники 2021 в Пскове: куда сходить, где отдохнуть

Стал известен режим работы музейных объектов в Пскове на непрерывные майские выходные, которые официально объявил Президент России Владимир Путин.

С 1 по 3 мая

С 11:00 до 18:00 свои двери для псковичей и гостей города откроют: Приказная палата Псковского кремля, Власьевская башня (смотровая площадка), главное здание Псковского музея (экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» и «Псковский край в годы ВОВ») на улице Некрасова, 7, Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, Фондохранилище (Дом Масона) в Комсомольском переулке, 6, Двор Постникова на улице Олега Кошевого, 2, «Варлаамовский угол» на улице Леона Поземского, 46.

4 мая

С 11:00 до 18:00 для посещения будут открыты: Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, музей-квартира Ленина и музей-квартира Юрия Спегальского, «Варлаамовский угол».

5 мая

С 11:00 до 18:00 жители и гости региона могут посетить все достопримечательности Псковской области. Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря в этот день работать не будет.

С 8 по 10 мая

С 11:00 до 18:00 для посещения будут открыты: Приказная палата, Власьевская башня, главное здание Псковского музея, Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, Фондохранилище (Дом Масона), Двор Постникова и «Варлаамовский угол».

11 мая

В этот день для посещения будут закрыты все объекты Псково-Изборского объединенного музея-заповедника. С 11.00 до 18.00 псковичи и гости города смогут посетить только музей-квартиру Ленина и музей-квартиру Юрия Спегальского.

Телефоны: экскурсионный отдел: 8 (8112) 66-33-11, фондохранилище: 8 (8112) 72-70-97, информационный центр музея: 8 (8112) 72-45-74, Двор Постникова: 8 (8112) 29-22-59.