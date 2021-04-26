Продолжается розыгрыш сертификата на 1000 рублей в Very Well Cafe

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«Комсомолка» вместе с кафе Very Well Cafe продолжает «аппетитный» конкурс в группе «ВКонтакте». Победителя ждет сертификат размером 1000 рублей.
Розыгрыш продлится до 1 мая. Поэтому еще есть возможность поучаствовать в конкурсе и выиграть сертификат. Very Well Cafe – место, где можно вкусно поесть, приятно отдохнуть и провести время с друзьями.
Чтобы принять участие, вам необходимо:
– вступить в группы: «Комсомольская правда – Псков» и Very Well Cafe;
– написать порядковый номер в комментариях;
– сделать репост записи к себе на стену ВКонтакте.
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