Продолжается розыгрыш сертификата на 1000 рублей в Very Well Cafe

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«Комсомолка» вместе с кафе Very Well Cafe продолжает «аппетитный» конкурс в группе «ВКонтакте». Победителя ждет сертификат размером 1000 рублей.

Розыгрыш продлится до 1 мая. Поэтому еще есть возможность поучаствовать в конкурсе и выиграть сертификат. Very Well Cafe – место, где можно вкусно поесть, приятно отдохнуть и провести время с друзьями.

Чтобы принять участие, вам необходимо:

– вступить в группы: «Комсомольская правда – Псков» и Very Well Cafe;

– написать порядковый номер в комментариях;

– сделать репост записи к себе на стену ВКонтакте.