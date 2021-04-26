Почему на майские псковичам лучше отправиться за город, объяснили в Роспотребнадзоре

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Жителям Псковской области порекомендовали с 1-го по 10-е мая отправиться за город. Такой совет горожанам поступил в Роспотребнадзоре, пишет РИА Новости.

Прогулки на свежем воздухе и общение с семьей на природе отличное решение период напряженной эпидемиологической обстановки. А поездки в гости и нахождение среди большого количества людей, даже вне помещения, несет огромные риски на фоне пандемии COVID-19.

По словам специалистов, если поездку в гости все-равно не миновать, то необходимо помнить о маске. Также важно ее использовать и в общественных местах, где тяжело соблюдать дистанцию.

Кстати, о том как спастись в период цветения аллергикам, мы рассказывали в этом материале. А для тех, кто боится комаров, экологи рассказали, когда придет первая волна кровососущих в регион.