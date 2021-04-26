В Пскове на одном из домов создали новый мурал

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Мурал в память о гвардии капитане Романе Соколове появился в Пскове на улице Индустриальной, 4а. В его честь псковичи создали небольшую панораму места, где погиб Герой России. Прямо на фасаде жилого дома под мемориальной доской разместился памятный мурал в честь Героя России.

Роман Соколов родился 16 февраля 1972 года в Рязани, служил в 76-й дивизии ВДВ в Пскове, а погиб героически – при исполнении воинского долга в составе 6-й роты 1 марта 2000 года в Чечне при боях в Аргунском ущелье.

Идея создания мурала принадлежит псковичам Дмитрию Москвичёву и Максиму Любичанковскому. В жизнь идею притворил художник Павел Дурников, а средства на создания мурала выделил Денис Иванов.

С 20 ноября 1994 по февраль 1995 года участвовал в боевых действиях в Чечне. В боях в Аргунском ущелье был ранен и контужен, награждён орденом Мужества. Затем в составе миротворческих сил был в Югославии, награждён медалью «За боевые заслуги». С начала февраля 2000 года гвардии капитан Роман Соколов в составе 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского полка 76-й дивизии ВДВ принимал участие в контртеррористической операции в Чечне. Погиб при исполнении долга 1 марта 2000 года. За мужество и героизм, проявленные в боях с террористами, ему посмертно было присвоено звание Героя России.