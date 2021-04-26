Военных запаса призовут на военные сборы в Псковской области в 2021 году

.

Сегодня, 26 апреля, президент России Владимир Путин обязал регионы подготовиться к призыву военных, пребывающих в запасе, пишет РИА Новости. Это означает, что некоторым псковичам вновь придется надеть китель, отправиться в поля и вспомнить навыки строевой подготовки.

Соответственный указ о военных сборах президент подписал сегодня. В соответствии с ним, правительство и региональные власти обеспечат подготовку к мероприятиям, связанных с призывом военных из запаса для проведения военных сборов.

Документ вступил в силу.