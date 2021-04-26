Новый штамм COVID-19 обнаружили в Псковской области

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В Псковской области мог появиться новый северо-западный штамм - SARS-CoV-2. Об этом сообщила «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» со ссылкой на заместителя директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимира Дедкова.

Специалисты НИИ Пастера зафиксировали новый штамм порядка месяца назад, но откуда он "родом", специалисты только догадываются. Вероятнее всего, он мог произойти в Санкт-Петербурге или в Псковской области. Но некоторые версии доходят и до того, что штамм попал в Россию из-за рубежа, так как имеет некоторые особенности.

«Собственное наименование получают только те штаммы, мутации в которых приводят к возникновению каких-то заметных и потенциально важных особенностей. В случае с северо-западным штаммом, например, речь идет о мутациях в гене, кодирующем S-белок, при помощи которого вирус проникает в клетки человеческого организма», - сообщил Владимир Дедков.

Теперь специалистов ждут новые углубленные исследования, ведь в свойствах этого вируса нет задачи убить своего носителя, наоборот – он стремиться никак не проявлять себя.

«Вирус стремится к тому, чтобы стать более заразным и менее летальным. А в идеале - вообще никак себя не проявлять. Яркий тому пример - вирус герпеса. Он есть во многих из нас, но большинство об этом даже не подозревает», - заметил специалист.

Также, по словам директора НИИ, вакцинация станет сезонной, а с каждым годом вакцина будет модифицироваться под новые виды штаммов.