52 человека заразились коронавирусом в Псковской области

Более 50 человек заразились коронавирусом в Псковской области

За прошедшие сутки еще 52 человека добавились в общую статистику зараженных коронавирусом, сообщил Губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

С начала пандемии коронавирусной инфекции вирусом заразились 36 тысяч 057 человек. Вылечились от COVID-19 за это время 26 тысяч 422 человека. За прошедшие сутки – 215. Это уже третий день, когда количество выздоровевших от коронавируса превысило 200 человек.

За время пандемии тесты на COVID-19 сделали более 345 тысяч человек. За последние сутки было проведено 1281 исследование на коронавирусную инфекцию.

«42,5 тысячи жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса, из них почти 28 тысяч полностью завершили вакцинацию», – сообщил Михаил Ведерников.