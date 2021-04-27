Псковский педагог выиграла квартиру за 1,5 млн рублей

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Педагог из Псковской области Нина Герасимова выиграла в лотерее и стала обладательницей 1,5 млн рублей. Об этом «Комсомольской правде – Псков» рассказали в пресс-службе государственной лотереи «Столото».

Нина Герасимова является педагогом дополнительного образования и обучает детей Псковской области. Признается, что выиграть в лотерее – это огромная удача:

«В прошлом году земляк выиграл в лотерею, и я еще больше поверила, что удача может улыбнуться любому. Чувствовала – однажды куплю счастливый билет. Так и вышло, - делится женщина. – Счастлива, что это произошло со мной сейчас, я как раз хотела освежить ремонт в квартире и обновить бытовую технику».

Нина Герасимова покупает лотерейные билеты последние два года после просмотра передачи о лотереях. И в этот раз удача не обошла её стороной. Педагог выиграла квартиру стоимостью 1,5 млн рублей в 433-м тираже «Жилищной лотереи». Нина Герасимова воспользовалась возможностью и оформила приз деньгами.