Псков
Еще
Радио
Псков
Еще
Радио
Псков
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 апреля 2021 12:21

Студенты ПсковГУ могут уйти на дополнительные майские каникулы

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий
.

.

Фото: Анастасия ТАРАСОВА

Минобрнауки готовит приказ о дополнительных студенческих каникулах в мае, пишет ТАСС.

Формулировка приказа еще уточняется, но замглавы министерства Дмитрий Афанасьев озвучил предположение, что это будут дополнительные каникулы.

«Это будет определяться приказом ректора и новым графиком учебного процесса. Приказ готовится, там будет все четко расписано», - отметил Дмитрий Афанасьев.

Указ о дополнительных выходных в мае между праздниками президент России подписал 23 апреля.