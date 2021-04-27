Студенты ПсковГУ могут уйти на дополнительные майские каникулы

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Фото: Анастасия ТАРАСОВА
Минобрнауки готовит приказ о дополнительных студенческих каникулах в мае, пишет ТАСС.
Формулировка приказа еще уточняется, но замглавы министерства Дмитрий Афанасьев озвучил предположение, что это будут дополнительные каникулы.
«Это будет определяться приказом ректора и новым графиком учебного процесса. Приказ готовится, там будет все четко расписано», - отметил Дмитрий Афанасьев.
Указ о дополнительных выходных в мае между праздниками президент России подписал 23 апреля.