Фото с поездки в Европу, с турслетов и исторических реконструкций присылают псковичи на конкурс «Отдых мечты с Комсомолкой»

Продолжается прием заявок на фотоконкурс «Отдых мечты с Комсомолкой»

Псковичи продолжают присылать заявки с фотографиями отдыха в разных европейских странах на конкурс «Отдых мечты с Комсомолкой».

Напоминаем, для того чтобы поучаствовать в конкурсе, необходимо на сайте «Комсомольской правды в Пскове» заполнить обязательные поля в заявке и загрузить в специальное окошко от 1 до 3-х фотографий, подкрепив их небольшой общей историей, связанной с этими снимками.

Прием заявок продлится до 30 апреля. Далее в ходе открытого голосования все желающие смогут проголосовать за понравившиеся работы один раз в 24 часа, заранее авторизовавшись на сайте через одну из доступных социальных сетей.

Спонсором фотоконкурса «Отдых мечты с Комсомолкой» выступает база отдыха «Тридевятое царство», расположенная на берегу бескрайнего Чудского озера. Победитель конкурса получит сертификат на 10 000 рублей, за 2 и 3 место участникам будут вручены сертификаты на 5 000 и 1 000 рублей. Обратите внимание! Их можно будет обналичить только на услуги, предоставляемые спонсором фотоконкурса.