12 аистов выпустили на волю после выздоровления

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Волонтёрский центр «Дом белого аиста» выпустил на волю 12 подопечных. Об этом сообщили в сообществе центра «ВКонтакте».

«Дом аиста» помогает аистам Северо-Западного и Центрального федеральных округов поправиться, пережить зиму и вернуться в природу.

Руководитель центра Марина Сиденко в видеоролике рассказала, что в этом году у них зимовало 56 аистов. И вот настал день выпустить их обратно на волю.

Восемь аистов-инвалидов, которые не смогут выжить в дикой природе, были переведены в уличный вольер. А для 12-ти птиц настал настоящий «выпускной», ведь после долгой реабилитации они были выпущены на волю.

Подробнее смотрите в видео: