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Общество27 апреля 2021 16:07

Полистовский заповедник приглашает любителей фотографии на волонтерский фототур

Источник:kp.ru
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Фото: Полистовский заповедник

Фото: Полистовский заповедник

С 7 по 10 июня в Полистовском заповеднике состоится традиционный волонтёрский фототур, сообщается в группе заповедника в «ВКонтакте».

Фотографов приглашают на знакомство с историей и бытом деревни Гоголево. В поиске уникальных кадров участники прогуляются по заповедным местам, надев болотоступы и бесплатно разместятся в гостевом доме.

Заявку можно отправить до 25 мая по почте: press@polistovsky.ru. Необходимо оставить ФИО, город, информацию о фототехнике, а также приложить свое портфолио.