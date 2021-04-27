Полистовский заповедник приглашает любителей фотографии на волонтерский фототур

Фото: Полистовский заповедник

С 7 по 10 июня в Полистовском заповеднике состоится традиционный волонтёрский фототур, сообщается в группе заповедника в «ВКонтакте».

Фотографов приглашают на знакомство с историей и бытом деревни Гоголево. В поиске уникальных кадров участники прогуляются по заповедным местам, надев болотоступы и бесплатно разместятся в гостевом доме.

Заявку можно отправить до 25 мая по почте: press@polistovsky.ru. Необходимо оставить ФИО, город, информацию о фототехнике, а также приложить свое портфолио.