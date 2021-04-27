Школы Пскова и области уйдут на каникулы с 1 мая

.

Министерство просвещения России порекомендовало школам отказаться от работы с 1 по 10 мая, пишет ТАСС. В детских садах Псковской области будут организованы дежурные группы.

«Мы рекомендуем школам не работать, работают только детские сады, дежурные группы по необходимости», - заявил глава министерства Сергей Кравцов.

По словам главы министерства, это никак не скажется на образовательном процессе, ведь в мае школьники повторяют ранее пройденный материал.

Для детей работников экстренных служб или занимающих должности в производствах, деятельность которых отнесена к бесперебойным, будет организованы дежурные группы.