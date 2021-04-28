Можно ли участвовать в акции «Губернаторский дневник» всем классом

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Приближается срок сдачи бланков акции «Губернаторский дневник», и «Комсомолка» продолжает отвечать на вопросы читателей. Что делать, если весь класс показывает отличные успехи в учёбе?

Акция «Губернаторский дневник» не ограничивает количество участников от одного класса, поэтому принять участие может любой желающий. Если в вашем дружном школьном коллективе все или почти все имеют большое количество пятёрок, то смело заполняйте бланк!

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