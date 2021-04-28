Администрация рынка «Нива» ответила на возмущения псковичей из-за сноса крытого ряда для дачников

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Не так давно в Пскове на рынке «Нива» был убран крытый навес над бесплатным редом для дачников, а вместо него появились множество желтых столов. Данное действие со стороны руководства рынка было негативно воспринято местным населением.

О том, почему был убран навес на рынке, какое мнение у псковичей по этому поводу, а также на какие уступки готово пойти руководство, рассказал Директор рынка «Нива» Владимир Конихин корреспонденту «Псковской правды». Читайте более подробно в материале по ссылке.

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