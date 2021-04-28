Неизвестный поджог общежитие в Великих Луках

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Вчера вечером, 27 апреля, на улице Гоголя в Великих Луках загорелось общежитие. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 21:12 в поступило сообщение о возгорании в пятиэтажного многоквартирного дома. Больше всего из-за пожара пострадало помещение общей кухни, оно полностью выгорело. Также в коридоре был закопчен потолок.

6 единиц техники и 14 человек были привлечены для ликвидации пожара. Специалисты предполагают, что причиной возгорания мог стать поджог.