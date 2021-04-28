Правила перевозки ребёнка в автомобиле в 2021 году: что изменилось

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Главный пассажир в машине был и остается ребенок. Маленькому участнику дорожного движения всегда приходится уделять особое внимание. Псковское агентство информации составило подробную инструкцию о том, как правильно перевозить детей разного возраста, выбрать автокресло и установить его. Кроме прочего, журналисты расскажут, какое наказание предусмотрено за нарушение действующих правил.

Чудовищные последствия ДТП с малышами шокируют каждого. А происходят по вине взрослых «дядь и тёть», которые полагаются на удачу, садясь за руль. Так проявляется не любовь и отсутствие заботы родителей к собственным детям.

Только за прошлый год в 45-ти ДТП пострадал 51 ребенок. Двое погибли, сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.