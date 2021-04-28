«Я спасаю жизни людей»: работники «скорой» рассказали о своих непростых буднях

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Сегодня, 28 апреля, отмечают свой профессиональный праздник работники скорой помощи. Но у многих праздник пройдет в дороге на новый вызов, ведь у фельдшеров «скорой» нет времени на отдых. Они заняты тем, что спасают жизни. Как проходит день тех, кто каждый день борется за спасение жизней, рассказало в своём видеоматериале «Псковское Агентство Информации».

Старший фельдшер скорой помощи Порховского района Екатерина Алексеева показала, как проходит её день в роли работника «скорой». Женщина работает в скорой уже 10 лет. За это время она успела выехать более чем на 10 тысяч вызовов, четыре раза принять роды и спасти огромное количество жизней.

В работе фельдшера скорой помощи самыми сложными, рассказывает Екатерина, являются смены, когда вызовы идут один за другим ночью:

«Домой не помнишь, как приходишь. У меня такое было и не раз. Приходишь домой, просто сумки раскидаешь и лишь бы до кровати дойти», – делится фельдшер.

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Может показаться, что медики не разделяют религиозных мировоззрений. Однако среди работников скорой помощи много верующих людей:

«Когда ты везешь тяжелого пациента или роды, которые уже совсем близко, а там еще какое-то обвитие пуповиной ребенка, то тут уже вспоминаешь всё. Господи, помоги привезти!» – объясняет Екатерина.

К работникам скорой помощи относятся не только фельдшеры, но и водители. Знающие огромное количество адресов, умеющие ездить по бездорожью, обладающие невероятной выносливостью, они являются неотъемлемой частью команды.

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«Машины ломаются. А что делать? Делаем!» – делится водитель «скорой» Александр Андреев. – «Статус обеда дают. Если вызов нет – пообедаем , а так когда придется!» – улыбается мужчина.

Подробнее познакомиться с тем, как проходит день районного фельдшера можно в видеорепортаже ПАИ: