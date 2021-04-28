Когда в псковских школах закончится учебный год, рассказали в управлении образования

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О том, когда завершится обучение в псковских школах, рассказала ПАИ начальник управления образования Пскова Анна Кузыченко.

По её словам, продление обучения на летние каникулы из-за введенных майских каникул не планируется.

«Будут внесены изменения в график учебной программы, а год завершится, как и планировалось, в последние дни мая», – сообщила начальник управления образования.

Ранее министерство образования РФ сообщило о том, что школы России будут вынуждены изменить календарный план. Такое решение было принято в связи с объявлением непрерывных майских выходных с 1 по 11 мая. Указ об этом Президент России подписал 23 апреля.

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