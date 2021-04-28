До +28 градусов прогреется воздух в мае в Псковской области

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Во второй половине мая в Псковской области температура воздуха повысится до 28 градусов тепла. Об этом сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В первой половине мая ночные температуры будут держаться на уровне +2...+7 градусов, в отдельные ночи ожидается понижение температуры до 0...-3 градусов. Днём столбик термометра будет подниматься до +13...+18 градусов тепла.

Во второй половине мая дневные температуры будут держаться на уровне +17...+22 градусов. В отдельные дни ожидается повышение температуры до +25...+28 градусов тепла. Ночами, согласно прогнозу, ожидается от 6 до 11 градусов, с понижением в отдельные дни до +3...+5 градусов.

Месячная сумма осадков будет держаться на уровне 60-120% от нормы. Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы или с небольшим увеличением температуры на 1 градус.